Solide plasseringer i snøværet

I helga har over rundt hundre menn og 40-50 damer kjørt to slalåmrenn i Hovden. Oppdal Alpin arrangerer FIS-renn hvert år og i helga har det blitt kjørt to slalåmrenn og på mandag og tirsdag skal det konkurreres i storslalåm.

Fra Oppdal Alpin har Esten Riise Falksete, Fredrik Møller, Guro Hestad Vognild og Ylva Tone Riise Falksete stått på startstreken.

Godkjent 1. omgang i snøværet

Søndagens slalåmrenn ble utsatt på grunn av kraftig snøvær. Selv om det snødde tett, ble rennet likevel gjennomført. Etter førsteomgang lå Ylva på en 14. plass i dameklassen, mens Guro lå på en 16. plass.

Esten kjørte inn til en 19. plass i herreklassen, mens Fredrik lå på 35. plass før andre omgang.

Solide plasseringer

I andre omgang kjørte Ylva ut, mens lagvenninnen endte på en 11. plass. Hestad Vognild har vært skadet en stund, så en 11. plass på hjemmebane er kjempebra.

Ylva Tone Riise Falksete var ikke den eneste som kjørte ut. Snøfallet gjør løypa ekstra krevende og det var hele tolv løpere som ikke fullførte 2. omgang. Også i herreklassen var det mange som ikke fullførte.

Fredrik Møller endte på en 31. plass, mens Esten Riise Falksete ble nummer 14.

I morgen er det nye sjanser for våre lokale utøvere, når de skal ta fatt på disiplinen storslalåm.