- Utrolig deilig at det klaffet på standplass i dag

Sport

Ole Andreas Flotten har ikke fått den sesongen han hadde håpet på, hvor sjukdom har satt en stopper for oppdalingen.

Etter 23. plassen på normaldistansen i går, skulle han reise kjerringa på sprinten i dag. Han skjøt to fulle hus og var i teten gjennom hele løpet.

I mål var det fem utøvere som var raskere i sporet enn oppdalingen og Flotten endte til slutt på en 6. plass på sprinten.

- Jeg er veldig godt fornøyd med dagens løp. Det er lenge siden jeg har skutt to fulle hus, så det var veldig deilig at det klaffet i dag, sier Ole Andreas Flotten til Opdalingen.

Han forteller at han følte at han fikk ut det han var god for i dagens løp, men at han fortsatt har litt å gå på når det kommer til farta i sporet.

- Hvordan vil du oppsummere helga?

- Jeg fikk en fin opptur i dag, mens jeg i går hadde en ltt under middels dag, på grunn av dårlig skyting, sier han.

- Hvordan følte du kroppen responderte på helgas løp?

- I går var jeg positivt overrasket over hvordan kroppen fungerte etter litt småsjukdom forrige uke. Jeg hadde håpet at jeg skulle føle meg enda råere i dag siden jeg fikk en tøff gjennomkjøring i går, men jeg hadde ikke helt den spruten jeg hadde håpet på, sier han.

Neste konkurranse for Flotten er like om hjørnet.

- Tiden fram mot neste konkurranse går veldig fort, så jeg rekker ikke å gjør edet helt store av trening. Jeg bruker ikke lang tid på å komme meg etter helga og jeg kommer til å gjennomføre en del rolige skiturer og to-tre kontrollerte hardøkter, sier han.

For Flotten er det NM på Lillehammer som er hans store mål.

- Etter neste Norgescup-helg er det kun tre uker tl NM, så da rekker jeg å legge inn mer kvalitetstrening, sier han.

To sekunder førsteplassen

I går gikk Simen Hårstad fra Rennebu inn til seier i klassen M19 på normaldistansen. I dag skulle han følge opp gårsdagens gode løp. I dag er det sprint som står på programmet.

Rennbyggen ledet inn til første skyting og med fullt hus kunne han også gå ut i tet, to sekunder foran nummer to. Inn til andre og siste skyting ledet han med 22 sekunder, og selv om han fikk en bom på siste stående, ledet han ut etter andre skyting.

Seieren i klassen M19 ble avgjort med sekundstrid, hvor de knappe to sekundene gikk i favør Kristoffer Sørnes (Lier IL), som han hadde kjempet mot gjennom hele løpet.

Dermed ble det en ny topp tre notering for rennbyggen, som så aboslutt kan si seg fornøyd med innsatsen under Norgescuphelga i Molde.

Indre Halseth ble nummer 49 i samme klasse, mend Håkon Halseth og Torbjørn Stuen ble henholdsvis nummer 22 og 35 i klassen M17.

Kristine Hokseng Øien ble nummer 30 i klassen K18-19, mens lagvenninne Mia Norheim ble nummer 57.

Andrea Gjønnes ble nummer 16 i klassen K17, etter å ha truffet på åtte av ti skudd.