Solid laginnsats i Sæterlirennet

Mens seniorene kjørte FIS i Oppdal og en stor del av klubbens mannskap la til rette for det, dro 18 ivrige alpinister til Sæterliarennet i Surnadal. Her møtte de like ivrige alpinister fra andre klubber i regionen, til sammen deltok 74 løpere.

I tillegg til Oppdal, var det også en sterk representasjon fra Freidig og Surnadal, men også fra Molde.

- Surnadal har et flott anlegg, dog noe mindre enn Oppdal, men bakkene er meget spennende og krevende, oppdalingene ble satt på prøve. Det er små marginer i alpint og slalomløypa hadde flere krevende partier. Det er slike løyper som bidrar til at alpinistene tar nye steg, forteller Birger Lie i Oppdal Alpin til Opdalingen.

Også de minste tok seg ned ei storslalomløype der de virkelig fikk prøve seg. Forholdsvis flat i starten, der de fikk testet å sitte i hockey lenge, helt frem til hengkanten og inn i målområdet.

- Rennets yngste deltaker var oppdalingen Aksel Håvimb Sperstad (født 2013) og han var tydelig stolt da han fikk stå øverst på pallen (urangert) sammen de andre i den yngste klassen, sier Lie.

Det ble delt ut 24 medaljer, ni av disse havnet på Oppdal. I U14-klassen tok oppdalingene like gjerne alle pallplassene. Denne gangen Elias Vik, Erik Ansnes og Anders Mjøen.

- Uansett er det Oppdal Alpin sin solide laginnsats som settes høyest, vi gleder oss til fortsettelsen. Neste helg er det Erik Håker Cup i Oppdal og vi gleder oss, sier Lie.