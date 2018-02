Fortsetter å støtte TrønderAlpin

Sport

Tirsdag tok Frøydis Jacobsen fra Sparebank1 turen til Hovden for å overrekke en sjekk på 100 000 kroner til fire takknemlige TrønderAlpin-gutter og deres trener Tomas Karlsson.

Dette er den tredje sesongen/skoleåret til TrønderAlpin. Sparebank1 har vært med som sponsorer hele veien.

- Vi har gitt 100 000 kroner hvert år siden de starta. TrønderAlpin gir utøverne muligheten til å ta universitetsutdanning ved siden av satsinga på å bli toppidrettsutøvere. Det er noe vi gjerne vil støtte, sier Frøydis Jacobsen.

- Oppdal på kartet

Hun tror TrønderAlpin kommer til å få fram flere utøvere som vil være med og konkurrere blant eliten.

- De har aldeles supre trenere og så bra folk i administrasjonen rundt dem. Jeg tror de kommer til å sette Oppdal på kartet innenfor alpinsporten.

Alpinistene Andreas Lodden, Håkon Evjen, Erlend Øveraas og Ola Baugerød ble alle med trener Tomas Karlsson for å ta imot prisen, etter at ukens siste FIS-renn var overstått i Hovden. Alle satte stor pris på støtten fra banken.

Selv var de brukbart fornøyde med FIS-uka.

- Jeg har hatt fire bra dager. Det ble ikke full klaff i alle rennene, men formen er stigende. I dag avslutta jeg med en åttende plass, sier Erlend Øveraas.

God treningsvinter

Alpinistene skryter av forholdene i Hovden.

- Vi har fått veldig mye god trening her oppe den siste måneden. Forholdene har vært gode stort sett hele vinteren. De tøffeste forholdene har vi faktisk fått når det har vært renn, men i dag var de veldig gode, sier guttene.

Alle fire har mål om å en gang kjøre for landslaget.

- Målet er å nå toppen. I første omgang er det aller viktigste å finne oss et lag fortest mulig. Alpint er en dyr idrett og akkurat nå betaler vi alt fra egen lomme. Det er rett og slett et «must» å finne seg et lag, skal du kunne satse hundre prosent på denne sporten.