Tradisjonsrikt turrenn i praktfulle omgivelser

Sport

Det meldes at værgudene bokstavelig talt blir litt mildere stemt frem mot helga, noe som betyr at det tradisjonsrike Burennet vil gå av stabelen som planlagt på søndag. Med en liten, men viktig tilpasning.

- Rennet starter et par timer senere på dagen enn det som har vært vanlig, dette for at sola skal få tatt litt tak før det braker løs. Rennet starter klokken 12.00 for de som går på tid, og klokken 11.00 for trimmerne, sier Arne Per Bjerkås i Rennebu Idrettslag.

Rennet over tre mil, arrangeres i år for 39. gang, og har start og målgang ved Rennebu skistadion på Berkåk. Det er innlagt saftstasjon både ved Ila og ved Nordskogen, der Svein Pedersen har satt opp en praktfull gapahuk ved traseen.

Snøforholdene har vært nokså utfordrende de siste årene, noe som har medført at løypa har vært kuttet ned et par kilometer i forhold til den opprinnelige traseen.

Slik er det ikke i år.

- Vi har forlenget traseen med ca. to kilometer og løypa vil gå nesten til Ilbogen, før den snur og kommer tilbake og kobler seg på Litjrunden, forteller Arne Per Bjerkås.

Bjerkås er løypekjører og sporlegger, og forteller at vinterens snøforhold borger for et renn med toppforhold på alle mulige måter.

- Den eneste utfordringen er at det pågår tømmerdrift i Bredalen, men partene har god dialog, så alt blir bra, også i det området, lover han.

Bjerkås blir nesten lyrisk når han skal beskrive det synet som møter deltakerne når de kommer et stykke ut i løypa.

- Opp fra Buan, og med Ilfjellet midt i mot. En kan bli religiøs av mindre, sier han drømmende.