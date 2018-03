Dobbelt så god påmelding for Erik Håker Cup

Sport

Lørdag 3. og søndag 4. mars går den 34. utgaven av Erik Håker Cup av stabelen ved Oppdal Skisenter i Vangslia. Cupen arrangeres, som alltid, av Oppdal Alpin Klubb.

På lørdag blir det to Super-G-renn fra 12-årsklassen og eldre. På søndag blir det ekstra stor aktivitet, da det skal kjøres Storslalåm for alle aldre.

Erik Håker Cup er, som navnet tilsier, en hyllest til Oppdals egen alpinlegende Erik Håker. Håker kommer selv for å dele ut premier.

Deltakerantallet i Erik Håker Cup har de tre siste årene nesten dobla seg. I 2016 var 100 utøvere med, i fjor deltok 140. Til årets renn har over 180 utøvere meldt seg på i skrivende stund.

En pressemelding fra Birger Lie i Oppdal Alpin Klubb forteller litt om Håkers oppnåelser i alpinbakker over hele verden:

«Erik Håker var den første norske alpinisten som vant et verdenscuprenn i alpint. Han representerte klubben Oppdal IL. Håker gjorde seg internasjonalt bemerket allerede som 17-åring, da han under VM 1970 kom på 10.-plass i storslalåm og 13.-plass i utfor. Gjennombruddet i verdenseliten kom i sesongen 1971/72. Etter en svak sesongstart med 33.-plass i det første utforrennet i St. Moritz, vant han fire dager senere storslalåmrennet i Val-d’Isère med bestetid i begge omgangene. Dermed ble han den første, norske utøver som oppnådde en verdenscupseier.

Erik Håker var i verdenseliten i storslalåm og utfor gjennom store deler av 1970-tallet, og oppnådde totalt 20 pallplasseringer. Han kom på 5.-plass sammenlagt i verdenscupen sesongen 1974/75. I 1978 ble han tildelt Olavstatuetten og i 1979 Holmenkollmedaljen.»

Det har blitt trent spesielt på Super-G under Midt-Norsk Fartsuke, som har pågått i tre dager denne uka i Oppdal. Det gir et ekstra godt utgangspunkt for at det blir et spennende og fartsfylt renn på lørdag. Nesten 100 alpinister fra regionen har deltatt på fartsuka, som avsluttes i Hovden fredag kveld.

- Det er utmerkede forhold i bakkene i Oppdal og kulden har ikke satt noen stopper for aktiviteten den siste uka. Perfekt preppede bakker og fantastisk vær bidrar til topp forhold for utøvere og publikum, skriver Lie.