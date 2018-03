Ida Heggvold best av våre lokale helter

Sport

Fredag var det duket for normaldistanse i hovedlandsrennet ved Veldre Sag i Hedmark av stabelen.

I J15-klassen var Ida Heggvold (Oppdal IL) best av våre lokale helter. Hun gikk i mål til en finfin 20. plass med tre bom på to standplasser. Hun gikk i mål 2 minutter og 50 sekunder bak vinneren, Siri Galtung Skar (Try IL).

11 sekunder etter Heggvold nådde Oda Skogrand (Oppdal IL) målstreken. Det holdt til en 25. plass. Skogrand hadde to bom.

Nora Flotten Volden (Oppdal IL) kom på 30. plass, 3 minutter og 17 sekunder bak vinneren, med to bom i sekken.

I G15-klassen gikk Hallvard Killingberg (Oppdal IL) i mål til en 39. plass, 4 minutter og 20 sekunder bak vinneren Jakob Lundby fra Østre Toten Skilag. Killingberg hadde fem bom.

Amund Hokseng Øien (Oppdal IL) ble nummer 46 med sine fire bomskudd. Han gikk i mål 4 minutter og 43 sekunder bak vinneren.

Sander Havdal Enodd (Oppdal IL) kom på 76. plass, seks minutter og 17 sekunder bak vinneren. Han hadde tre bom på første skyting, men skjøt perfekt på siste.

Totalt 113 deltakere kom i mål i G15-klassen.

I G16-klassen gikk Rennebu Ils Vegard Uv Værnes i mål til en 44. plass med en bom. Kan kom 3 minutter og 32 sekunder bak vinneren, Emil Hage Streitlien fra Folldal IF.

Mathias Halseth ble på sin side nummer 89 med fem bom. Han kom i mål seks minutter og 11 sekunder bak vinneren.