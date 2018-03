Rekruttering i fokus

Sport

I underkant av 30 deltakere tok turen, da Gauldal skyttersamlag møttes ved innendørsbanen til Rennebu skytterlag lørdag.

Arrangementet var delt opp i to økter, der første økt var uhøytidelige konkurranser, i skyttermiljøet kjent som «moroskyting».

Etter lunsj var tema rekruttering. Ungdomskonsulenten ved skytterkontoret, Ola Fjuk-Herje, hadde regien.

Fjuk-Herje snakket om hvordan skytterlaget skulle klare å rekruttere flere medlemmer og hva klubben må gjøre for å skape et godt miljø som gjør klubben attraktiv for nye medlemmer.

Samarbeid mellom skoler og skytterlag og gjennomføring av skytterskoler var andre sentrale tema denne kvelden.