Sport

Oppdal IL valset over Tynset og vant 4-0 i søndagens NM-kvalifiseringskamp for J16. Sara Stenkløv og Martyna Sobczyk scoret ett mål hver, mens 13 år gamle Nora Solem scoret to.

Kampen ble spilt på Ørn Arena på Lade i Trondheim.