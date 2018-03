Slo tilbake etter tre strake tap

Sport

Junior-VM arrangeres i Aberdeen, Skottland, og lagene er godt i gang med turneringen. Team Toyota Bilia fra Oppdal, med Kristian Foss, Michael Mellemseter, Andreas Hårstad, Jørgen Myran og Magnus Ramsfjell på laget representerer Norge på herresiden.

I tillegg er Eirin Mesloe med på laget som representer Norge på damesiden.

Men det norske herrelaget har ikke hatt en drømmestart på turneringen. De startet turneringen med å tape de tre første kampene, mot henholdsvis Skottland, Sveits og Tyskland.

Oppdalslaget fikk sin revansje mot Sverige i den fjerde kampen i gruppespillet. Norge gikk opp i en tidlig ledelse og etter fem omganger ledet Norge 9-1. Sverige kom tilbake i omgang seks og sju og tok tre poeng, men Norge tok to poeng i den åttende omgangen og dermed valgte Sverige og takke for seg. Dermed ble det en solid 11-4 seier til Norge i deres første seier i gruppespillet.

Tapte for Kina

Damelaget startet sterkt med å slå Canada i åpningskampen, men tapte deretter mot Korea og Sverige, før de slo kraftig tilbake mot Tyrkia. Der ble det en solid 10-5 seier til Eirin Mesloe og det norske damelaget.

Damelaget møter for øyeblikket Kina i sin femte kamp i gruppespillet. Etter fire omganger ledet Kina 2-1. Kina tok et nytt poeng i den femte omgangen og gikk opp i en 3-1 ledelse. Kina stjal ett poeng i den sjette omgangen, men Norge kom tilbake og tok to poeng i den sjuende omgangen.

Før den åttende omgangen var stillingen 4-3. Kina tok ett nytt poeng i den åttende omgangen, mens i den niende var det ingen av lagene som fikk poeng. Norge gav seg i den niende omgangen og Kina vant oppgjøret 5-3.