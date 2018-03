Mye bom på standplass for våre lokale utøvere

Sport

I helga er det duket for den sjette runden i Norgescupen og denne helga er våre lokale utøvere på Voss. I helga skal det konkurreres i NM normal (senior og junior), sprint og NM mix-stafett.

Fra Oppdal og Rennebu deltar disse utøverne:

Ole Andreas Flotten (M senior)

Kristine Hokseng Øien (K18)

Mia Norheim (K18)

Ingeborg Smestu Holm (K17)

Andrea Gjønnes (K17)

Tonje Nordheim (K17)

Torbjørn Stuen (M17)

Håkon Halseth (M17)

Simen Hårstad (M19)

Indre Halseth (M19)

- Jeg gleder meg til helga

Andrea Gjønnes gikk en god normal forrige Norgescuphelg i Molde og hun forteller til Opdalingen at hun gleder seg til helga på Voss.

- Vi hadde treningsdag på stadion torsdag og det virka som løypene passer meg ganske bra. Jeg skal jo også få gå min første NM mix-stafett på søndag, så det gleder jeg meg veldig til, forteller hun til Opdalingen.

På normalen i Molde ble det en 8. plass på oppdalingen, som skjøt 18 av 20 treff på standplass.

- Jeg skal prøve å gjøre det samme og fokusere på skytinga i helga som jeg gjorde i Molde. Så får jeg gå mitt beste i sporet, sier hun.

På normalen i dag ble det litt tyngre for Gjønnes enn i Molde i klassen K17. Det ble totalt seks bom og hun gikk inn til en 23. plass. Ingebrog Smestu Holm (Rennebu IL) og Tonje Nordheim (Oppdal IL) gikk inn til henholdsvis 36. plass og 38. plass i samme klasse.

Øvrige resultater

Allerede fredag formiddag gikk startskuddet for Norgescuphelga på Voss. Normalen står på programmet i dag og Ole Andreas Flotten var første lokale utøver som skulle i aksjon.

Etter helga i Molde uttalte oppdalingen til avisa at han syntes det var deilig at det endelig klaffet på standplass for han. Men på standplass i dag gikk det ikke som oppdalingen hadde tenkt.

I mål gikk Flotten inn til en 32. plass med totalt fem bom.

Kristine Hokseng Øien gikk inn til en 19. plass i klassen K19, mens lagvenninne Mia Norheim ble nummer 47 i samme klasse.

Både Torbjørn Stuen (M17), Håkon Halseth (M17) og Simen Hårstad (M19) skal i aksjon senere i dag. Indre Halseth stiller ikke til start.