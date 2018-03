Tøff dag for våre skiskyttere

Sport

Her er resultatene fra dagens skiskytter-NM på Voss, i dag har deltakerne gått sprint.

To 8. plasser ble beste plassering i dag, begge sørget to unge menn fra Oppdal for.

Beste seniorplass ble 21. og 39. plass for Johan Erik Meland og Ole Andreas Flotten på Team Intersport Oppdal.

Menn Senior

21. Johan Eirik Meland, Team Intersport Oppdal

39. Ole Andreas Flotten, Team Intersport Oppdal

46. Leif Malvin Hjelmevoll, Team Intersport Oppdal

Menn 20-21

39. Lasse Virkesdal, Team Intersport Oppdal

Kvinner 18-19

43. Kristine Hokseng Øien, Oppdal IL

56. Mia Nordheim, Oppdal IL

Kvinner 17

17. Andrea Gjønnes, Oppdal IL

40. Tonje Nordheim, Oppdal IL

43. Ingeborg Smestu Holm, Rennebu IL

Menn 19

8. Simen Hårstad, Rennebu IL

Menn 18

8. Håkon Halseth, Rennebu IL

29. Torbjørn Stuen, Rennebu IL

Er det noen som mangler på lista? Send info og bilder til redaksjon@opdalingen.no