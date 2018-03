Ingebrigt Hoelsæter påkjørt i NM i scootercross

Sport

Ingebrigt Hoelsæter har fått dispensasjon fra forbundet for å kunne kjøre som senior i NM scootercross i Valdres i helga, og på fredag kvitterte han med bronse i sitt aller første seniormesterskap.

- Fredag var det stadioncross, det er en litt raskere bane med større hopp og mer intensiv kjøring, forklarer Ingebrigt til Opdalingen.

I kvalik-rundene kjørte jeg meg opp på først 3. og så 4. plass. I finalen kom jeg godt ut, først la jeg meg på 4. plass, men etterhvert klarte jeg å komme meg opp på 3. plass, forklarer en beskjeden, men stolt oppdalskar til Opdalingen.

Ingebrigt er ennå ikke gammel nok til egentlig å kjøre seniormesterskap, men forbundet har gitt den unge mannen dispensasjon til å kjøre som senior.

Lørdag ble det kjørt på normalbane, og også her gjorde oppdalingen det skarpt. I de to første heatene kom han inn på 3. plass, og dermed lå det an til en ny bronse.

I det tredje heatet gikk det likevel litt hardt for seg, Ingebrigt ble påkjørt bakfra så kraftig at scooteren tok kvelden, og Hoelsæter måtte bryte. Selv kom han unna smellen uten skader, men scooteren må til reperasjon.

Det sier likevel litt om prestasjonene til Ingebrigt det at han til tross for at han måtte bryte til slutt havnet på en 5. plass totalt.

Neste helg er det SM-kvalik i Funesdalen, før det blir SM-finale i Kalix i Sverige.

- Nå ligger jeg på en 12. plass sammenlagt, målet er å få så mye poeng at jeg kommer på Topp 10 til finalen, da får jeg starte i første rekke.

- Tar du sikte på pallplass?

- Nei, her er det så mange god kjørere som har mye mer erfaring enn meg, så jeg skal være fornøyd om jeg kommer til finalen, forteller Ingebrigt.

Dette er Ingebrigts første år i ProStock, scooteren har da kjører er på 600 kubikk.