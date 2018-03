Skidronninga med fantastisk innhenting

Sport

Marit Bjørgen så kjørt ut på kvinnenes tremil i Holmenkollen, men kom tilbake og vant på hjemmebane etter en utrolig opphenting. Ragnhild Haga ble nummer tre.

Søstrene Silje og Kari Øyre Slind fra Oppdal kom på henholdsvis 13. og 15. plass, 2 minutter og 25 sekunder og 2 minutter og 29,6 sekunder bak Bjørgen. Det manglet bare 15 og 17 sekunder for å komme blant topp ti.

Bjørgen tok sin sjuende tremilsseier i verdenscupen. Det har ingen andre klart på kvinnesiden. Alle sju har kommet i Kollen, ifølge Adressa.

– Jeg hørte at jeg tok innpå de siste 8,3 kilometerne. Jeg måtte pushe og pushe. Jeg visste at jeg kanskje hadde bedre ski enn dem i teten. Jeg tenkte bare at jeg måtte prøve på slutten. Utrolig at jeg klarte det. Jeg er veldig glad, sa Bjørgen i et intervju etter rennet.

– Det er flott å høre at jeg har tatt rekorden for antall seirer på tremil. Det er en bra distanse for meg. Og det er spesielt å vinne i Kollen. En herlig atmosfære, la hun til.

Diggins toer

– Det skal ikke være mulig. Rett og slett fantastisk. Marit Bjørgen viser hvem som er langrennsdronningen framfor noen, konstaterte langrennsekspert Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

Jessica Diggins fra USA ble toer, 3,6 sekunder bak, mens Haga på tredje spurtslo svenske Charlotte Kalla i kamp om den siste pallplassen.

Diggins, Kalla og Haga så ut til å skulle gjøre opp om seieren. Bjørgen virket distansert etter passering 15,5 kilometer, men langrennsstjernen fra Rognes viste fram kjempekreftene i siste del av løpet. I tillegg byttet hun ski etter 13,3 kilometer, noe Haga og co. ikke gjorde. Det kan ha vært avgjørende for Bjørgen.

Diggins og Kalla hadde en luke ned til svenske Ebba Andersson, Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og finske Krista Pärmäkoski ved passering 10,9 kilometer. Ved skibytte på 13,3 kilometer fikk Diggins, Kalla og Haga en stor luke. Da var det 28 sekunder ned til forfølgerne. Bjørgen var dessuten enda litt mer bak, hele 34,4 sekunder.

Bjørgen så tung ut, men fikk ny giv etter skibyttet.

Syk Weng

Ved passering 21,6 kilometer hadde Bjørgen og Jacobsen knappet ytterligere innpå. Avstanden var da bare 21,6 sekunder fra teten. Det begynte dessuten å snø, noe som kan ha vært gunstig for Bjørgen og Jacobsen som hadde byttet ski.

De to spiste mer og mer tid, og ved 28,5 kilometer var Bjørgen bare 3,3 sekunder bak. Helt mot slutten bykset hun opp i rygg på tettrioen og forbi. I den siste bakken parkerte Bjørgen konkurrentene og gikk over mål til en utrolig seier.

Jacobsen ble nummer fem, 11,6 sekunder bak Bjørgen.

Verdenscupleder Heidi Weng og verdenscuptoer Ingvild Flugstad Østberg hadde begge en småtung dag i sporet. Østberg knep imidlertid inn på Weng i sammenlagtkampen. Sistnevnte ble nummer 18, mens Østberg ble nummer seks.

– Kroppen er ikke som den skal. Jeg angrer dessuten på at jeg ikke byttet ski, men slik er det. Jeg hadde litt feber på kvelden etter Drammen (onsdag) og var litt tett i brystet. Kroppen er rett og slett helt ferdig. Lenge siden jeg har hatt det sånn mot slutten av en sesong, sa en skuffet Weng til NRK.