Sport

I helga reiste nærmere 25 alpinister fra Oppdal Alpin til Vassfjellet og deltok på Vårblomsten. Det ble gjennomført slalåm og storslalåm på lørdag og Alpincup (parallellslalåm) på søndag.

- Denne helga hevdet oppdalingene også seg meget godt både med antall deltakere og høyt opp på resultatlistene. Dette gir en god bekreftelse på at det jobbes godt i alpinmiljøet med motiverte og ivrige alpinister, sier Birger Lie i Oppdal Alpin.

Han forteller at perfekte treningsforhold i vinter har gitt god utvikling hos alle.

- Det er små marginer i alpint og med høy fart og stor innsats er det alltid fare for havne utafor løypa. Det skjedde i helga og, men med god trøst og læringa om å se fremover blir det fort glemt. Det kommer flere muligheter, sier Lie.

Pia Møller tok med seg vandrepokalen fra Alpincup og Markus Plassen gikk seirende ut av duellene i parallellslalåm for U12. Pia vant også slalåm og storslalåm. Videre ble det pallplass for Marie Sande, som ble nummer to i slalåm U12.

I storslalom for U12 ble det sterke 2., 3., og 4. plasser på henholdsvis Telma Synnøve Haugan, Tuva Lynn Mathisen Sæther og Sigrid Dragset Lie.

Kristian Strand vant både slalåm og storslalåm og Elias Vik tok 3. plass i begge renn. Sterke plasseringer av oppdalingene bak disse også, med henholdsvis fjerdeplass, sjetteplass, sjuendeplass og åttendeplass.

Det ble også en 3. plass på Chemitz Berthelsen, 4. plass til Selma Lingjerdet og 5. plass til Ingrid Møbius i storslalåm i U14.

I parallellslalåm deltok også de yngste, her var familiene Strand sterkt representert med mange utøvere.

- Som vanlig var det en god stemning blant utøvere og foreldre. Nå ser vi frem til klubbmesterskapet 2. påskedag på hjemmebane, sier Lie.