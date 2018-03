- Vi er utrolig stolte av prisen

Sport

I helga har landets Intersportbutikker vært på samling på Gardermoen. Fra Intersport Oppdal var Terje Volden, Ragna Hindseth Henriksen og Terje Aunøien tilstede.

Under samlingen skulle diverse priser deles ut og sportsbutikken i Oppdal stakk av med den gjeveste prisen. Intersport Oppdal ble kåret til årets Intersport-butikk.

- Vi er utrolig stolte over prisen, skriver butikken på sin Facebook-side søndag kveld.

For delegasjonen fra Oppdal kom prisen som en overraskelse på dem.

- Vi vant den samme prisen for fire år siden og da var vi litt mer forbered, for da viste vi at vi var en av de nominerte. Men denne gangen viste vi ikke at vi var nominerte en gang, sier daglig leder Terje Volden til Opdalingen.

- Vi har det artig på jobb

Samlingen på Gardermoen er det et årlig kick-off for Intersportbutikkene i Norge, hvor de har blant annet har årsmøte og messer.

- Hvilke kriterier lå til grunn for at dere stakk av med prisen?

- Det går mye på vekst, omsetning og resultat, i tillegg til at vi følger Intersport sine retningslinjer i forhold til markedsføring. I tillegg skal vi ta hånd om det lokale markedet og at vi fremmer Intersport som kjede på en positiv måte, blant annet gjennom sponsing og på idrettsarrangement, sier Volden.

Han forteller at de hadde et veldig bra år i fjor og at butikken i Oppdal blir lagt merke til utenfor kommunens grenser. De har blant annet sitt eget skiskytterlag, Team Intersport Oppdal, som reiser rundt på Norgescup.

- Vi har hatt en god drift over mange år. Vi har det veldig artig på jobb og det er noe kundene legger merke til, sier han.

Helt rørt av alle tilbakemeldinger

- Hvilke tilbakemeldinger får dere fra kundene?

- Det har vært helt utrolig. Vi har fått inn så mange gratulasjoner etter denne prisen og jeg blir helt rørt av å lese alle. Vi får tilbakemeldinger på at kundene er fornøyde etter at de har vært hos oss og det setter vi utrolig stor pris på.

I dag har butikken seks faste ansatte og tilsammen med ekstrahjelper og vikarer, er de oppe i 12-13 ansatte.

- Denne prisen er et resultat av en teaminnsats. For butikken vil dette bety mye og det vil være en stor motivasjon for oss fremover. Med denne prisen ser vi at vi er på riktig vei og at vi gjør noe riktig. Dette skal feires på en eller annen måte, både for ansatte og kunder, så vi grubler litt på hva vi skal finne på, sier Volden.