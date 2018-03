Sport

I går mandag ble det arrangert FIS-renn i Ruka, Finland. Esten Riise Falksete fra Oppdal har kjørt en del FIS-renn denne sesongen, men dette var hans første seier i FIS.

I disiplinen slalåm var det oppdalingen som til slutt var best og vant med 35 hundredeler foran nummer to etter andre omgang. Joona Piirainen fra Finland ble nummer to, mens Andreas Strand ble nummer tre.

Oppdalingen er en del av Team Skistar, som har hovedbase i Oslo.