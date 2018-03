Esten Riise Falksete har funnet flytsonen

Sport

Etter en sterk seier i slalåm på mandag, har Esten Riise Falksete funnet formen de siste FIS-rennene. Og NM i Hafjell nærmer seg med stormskritt.

Han vant sitt første FIS-renn på mandag, før han slo til med en 2. plass på tirsdag. I dag skulle han i igjen aksjon i slalåm i Ruka, og her ble det en ny seier til oppdalingen.



- Jeg er overveldet og superhappy over det jeg har fått til de siste dagene. Det er utrolig deilig at det endelig har løsnet, spesielt etter at jeg har slitt en del denne sesongen, sier han til Opdalingen.



Han har ett renn igjen i Finland før han reiser hjem til Oslo for å forberede seg til et nytt renn i helga. Deretter blir det NM-forberedelser for oppdalingen, som starter neste uke.

- Jeg har et mål om å havne i en topp ti-plassering i NM. Da skal jeg være veldig fornøyd, sier han.