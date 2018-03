Sterk avslutning i NM for Timon Haugan

Sport

Timon Haugan, Oppdal IL, gjennomførte to solide omganger i søndagens Norgesmesterskap i slalåm i Olympiabakken i Hafjell.

Det holdt likevel ikke til en plass på pallen, men to solide omganger sørget likevel for at Oppdalsløperen kapret en sterk 5. plass i mesterskapets siste øvelse.

- Timon kjører stabilt med fin teknikk, sa legenden Kjetil Andrè Aamodt da han fulgte rennet som NRK's ekspertkommentator.

Timon Haugen fikk totaltiden 1.39.48 etter to omganger i Hafjell, og var med det 86 hundredeler bak vinneren, Simen Ramberg Christensen.

Rælingenløperen henviste dermed superstjernen og klubbkamerat Henrik Kristoffersen til 2. plass i slalåmkonkurrensen.

Bronse gikk til Marcus Monsen, Aron skiklubb.

Tidligere i Norgesmesterskapet i alpint, har Timon Haugen en 15. plass i Super G, mens han kjørte ut i Storslalåm.