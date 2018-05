Tok sesongens første seier – mot serielederen

Sport

Oppdals G14-lag så på ingen måte ut som et lag som ikke hadde vunnet en kamp i årets sesong, da serieleder Melhus 2 kom på besøk onsdag kveld. Før kveldens kamp sto de med tre uavgjort og to tap.

Kampen åpnet forholdsvis rolig og de første minuttene var en jevnspilt affære, der Melhus kom til et par avslutninger, mens Oppdal gjentatte ganger forsøkte å spille seg gjennom bortelagets forsvar i stedet for å avslutte.

Men så kom avslutningene, også for hjemmelaget. Et kanonskudd i stolpen, ble 20 sekunder senere fulgt opp av kampens første mål.

En brukbar avslutning ble reddet av Melhus’ keeper. På returen sto Brage Hoel Witsø klar og feiet ballen i mål.

Etter 33 minutters spill, utlignet Melhus 2 etter en god avslutning fra 10 meter. Sekunder senere var Melhus 2 nær ved å gå opp i ledelsen, men Oppdals keeper reddet glimrende.

Like før pause tok Fredrik Thun Almlid med seg ballen på et soloraid. Et par forsvarsspillere ble parkert, før han iskaldt satte ballen mellom beina på keeper og i nettet. 2-1, og det må sies at ledelsen var fortjent.

Oppdal hadde tatt mer over utover omgangen og det skulle fortsette i andre omgang.

Kvarteret ut i andre omgang kom Oppdal til en dobbeltsjanse, hvor bortelagets keeper først fikk blokkert, før han på returen, allerede liggende, strakk seg så lang han var og fikk avverget skuddforsøket med hånden.

Minuttet etter hadde Oppdal enda et skudd i stanga.

Så satt ballen endelig i mål igjen, etter en god avslutning i lengste hjørne fra Erik Ansnes, etter flott spill i forkant.

Rett etter hadde Oppdal en ny dobbeltsjanse, men denne gangen resulterte det bare i en corner.

Så kom det som kanskje var kampens største prestasjon, når Lukas Frengstad driblet seg gjennom Melhus-forsvaret, rundet keeper og satte ballen enkelt i nettmaskene. 4-1!

Melhus utlignet til 4-2 sekunder senere, men da var det allerede for sent. Oppdal vant kampen 4-2 og står nå med seks poeng på seks kamper.

Tore Gjønnes, som har treneransvaret sammen med Tore Almlid, var strålende fornøyd med spillernes innsats etter kampslutt.

- Spillerne viste en fantastisk innstilling i dag, alle sammen. Det er det som gjelder. Det er kjempeartig å være trener for en sånn gjeng, når de er på hugget på denne måten, sier Gjønnes.

Han mener laget har hatt litt stang ut så langt i sesongen og medgir at det gjorde godt for laget å endelig dra i land sesongens første seier.

Spiller Brage Hoel Witsø var også fornøyd med lagets prestasjon.

- Det var en bra kamp. Vi jobbet godt bakover og tok overgangene helhjertet. Spillerne løp mye i dag, sier Witsø og avslutter:

- Det var godt å slå serielederen. Det lover godt for fortsettelsen.

G14-lagets neste kamp er borte mot Nationalkameratene 2, tirsdag 29. mai.