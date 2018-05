Etter nesten 600 dager i medgang ble det bråstopp

Sport

Rennebu A- lag fikk scoring i mot, men kom tilbake og gikk til pause med ledelse 2-1, da de fredag kveld gjestet Sørøya kunstgressbane på Kvål.

Etter spill og sjanser burde ledelsen vært større, men i medvinden måtte de nøye seg med to nettkjenninger før halvspilt kamp. Først utlignet Håvard Hårstad Meslo etter 36 minutter, da han på vakkert vis viderebefordret innlegget fra Christian Ilvang i mål, før Ole Gunnes, bare fire minutter senere, like vakkert plasserte frisparket helt nede ved stolperoten.

Vinden hadde ikke snudd da lagene kom ut etter hvilen, men det gjorde kampen. Så til de grader. Plutselig var ikke de seiersvante rennbyggene til å kjenne igjen, de tapte duellene og sluttet helt å opptre som et lag etter hvert som kampen skred frem.

Trønder-Lyn tok mer og mer over og Rennebus trofaste supportere som tok turen til Kvål, fryktet det verste - og fikk rett. Tre scoringer imot uten at Rennebu maktet å kvittere en eneste gang, gjorde at kampen til slutt endte 4-2, noe som alt i alt ble en fortjent triumf for hjemmelaget.

Det kan i skuffelsens navn hevdes at Christian Ilvangs scoring på stillingen 0-0 feilaktig ble annulert, og at hjemmelagets spiller som satte inn 3-2, så ut til å være i klar offsideposisjon, men det forringer på ingen måte prestasjonen til Trønder-Lyn, som etter en sterk andre omgang, vant kampen helt fortjent.

Forrige poengtap for Rennebu kom da laget tapte 2-1 for Støren den 6. oktober 2016. 25. mai 2018, nesten 600 dager senere, ble altså Trønder-Lyn for sterke. Nederlaget førte også til at Nidelv nå har tatt over tabelltoppen i 5. divisjon avd. 04 med 12 poeng, det samme som Rennebu, men med bedre målforskjell.

Trønder-Lyn følger på tredjeplass med ti poeng, mens Brekken med sier i søndagens kamp mot Kolstad 2, også vil komme opp på 12 poeng og være ajour med tetlagene. Det er da også disse fire lagene som nå har fått en luke ned til de andre i divisjonen.

Rennebu jakter revansje da de om en uke sesongdebuterer på Frambanens naturgress. Førstkommende lørdag møter de nevnte Brekken til nok et toppoppgjør i divisjonen. Det er nærliggende å tro at både trenere og spillere er ivrige på å vise seg frem fra en bedre side, etter den nokså tafatte forestillingen fredag kveld.

Kampens dommer Kim-Are Næss Leistad, Buvik Il, delte ut tre gule kort til hvert av lagene. For Rennebu var det Stian Merket, Ola Andreas Hoel og Petter Sandhaugen som fikk navnet sitt notert i boken.