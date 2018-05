Oppdal klatrer på tabellen

Sport

Mandag kveld spilte Oppdal sin sjette kamp i årets 6. divisjon menn avd. 07. Etter tap i første serierunde mot Tiller 2 og uavgjort i runde 2 mot Gauldal, har det løsnet skikkelig for Pål Morten Fossens disipler.

Kampen mot Melhus 2 mandag kveld endte med sesongens fjerde strake seier for gjestene fra Oppdal. Stillingen ved pause var 1-1, etter en tidlig scoring av Marius Røhjell, før Melhus 2 kvitterte ti minutter før pause.

Etter hvilen levnet ikke bortelaget noen tvil om hvem som var best, og en ny nettkjenning av den notoriske måljegeren Marius Røhjell, samt scoringer av Haris Mesic, Steffen Fossum pluss et selvmål, sørget for at Oppdal vant kampen med de solide seierssifrene 5-1.

- Det var godt å vinne mot en sterk motstander. Stemningen ved pause var fin, der spillerne selv kom med konstruktive innspill. De tar ansvar og spiller en dritbra andreomgang, forteller en fornøyd trener til Opdalingen.

De fire siste kampene har Oppdal virkelig bevist at det ligger er stort potensiale i laget. Mot Leik 2, Klæbu, Gimse 2 og Melhus 2 har herrene i grønt funnet nettmaskene henholdsvis ni, seks, åtte og fem ganger. Det gir en foreløpig målforskjell på småpene 33-11 og tredjeplass på tabellen.

Førstkommende søndag er det klart for toppkamp på Oppdal Bankbane. Utleira er ubeseiret så langt i årets 6. divisjon, topper tabellen, og kommer til Oppdal, sannsynligvis fulle av selvtillit.

Selvtillit burde Fossens mannskap også ha opparbeidet seg, etter fire solide trepoengere på rad. Det er bare å møte opp og heie på hjemmelaget, når de søndag ettermiddag jakter sin femte strake seier.

- Vi møter et solid lag på søndag, så det blir tøft. Men klarer vi å prestere i to omganger, kan det bli artig. Jeg oppfordrer også folk til å møte opp på bankbanen på søndag for å støtte laget, sier Pål Morten Fossen.