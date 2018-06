Enern har fått nye daglige ledere

Sport

Som tidligere kjent har det vært endringer i ledelsen i Enern Oppdal. Ida Hindseth Bjerkaas slutter som daglig leder 1. juni, mens Martine Hårstad fortsetter og får med seg Margrete Vognild Blokhus på laget.

Det skriver Enern i en pressemelding.

De to tar på seg en prosjektlederrolle for å gjennomføre de kommende arrangementene, Saltdalshytta Sykkelenern og Oppdal Fjellmaraton. Dette i et engasjement fra 1. juni til 1. oktober.

Martine Hårstad har jobbet i Enern Oppdal siden 1. juni 2017, mens Margrete Vognild Blokhus tidligere var ansatt som daglig leder i arrangementsbedriften. Slik sørges det nå for en sikker og trygg kontinuitet for resten av Enern-året 2018.

Styret og eierne av Enern Oppdal vil i etterkant av de to kommende arrangementene foreta en grundig evaluering med tanke på en nødvendig strategiprosess for å få sørge for en sunn drift av Enern Oppdal. Det er 12 år siden oppstarten av Enern Oppdal, og de årlige arrangementene har vært positivt for Oppdal som destinasjon. Tusenvis av deltakere har samlet seg om arrangementene på enten ski, sykkel eller løp.

Først ut 11. august er Saltdalshytta Sykkelenern. Her har det vært noen forsinkelser på grunn av nye trafikkregler for sykkelritt. Nå begynner likevel løypetraseen å komme på plass, og påmeldingen åpner etter helga.

- Løypa 2018 vil få større innsalg av skogsvei og sti, vi ser derfor en dreining mot at Saltdalshytta Sykkelenern blir et rent terrengritt. Dette har vi stor tro på, står det i pressemeldingen.

1. september er det klart for Oppdal fjellmaraton. For fjerde året arrangeres maraton i oppdalsfjella, et løp som har blitt svært godt mottatt. I år blir det tre distanser:

Dynafit Trollheimen fjellmaraton 42/22 km

Fjellmila 10 km

Motbakkeløpet Fjellenern innlemmes i maratonfamilien og blir til Fjellmila. Det betyr at alt samles til èn arrangementsdag. Fjellmila får en løypetrase som starter fra Haugset gård, opp mot Ørsnipen hvor den følger maratontraseen ned til sentrum.

- Det forventes stor deltakelse på alle tre distansene, og Enern Oppdal er stolt av et arrangement som tiltrekker seg deltakere både nasjonalt bredt og internasjonalt, står det i pressemeldingen.

Martine Hårstad forteller at de begge er kjempeglade i å arrangere disse arrangementene og at det er artig å få til noe som folk liker å være med på.

- Vi har begge jobbet i Enern tidligere og vi er begge godt kjent med arrangementene og selskapet, så jeg er sikker på at vi blir et godt team, sier hun til Opdalingen.

- Hvilke forventninger har dere til årets Enern-arrangement?

- Det blir veldig spennende å se hvordan det blir med Sykkelenern. I år er det enda mer sti og skogsvei enn hva det var i fjor, så det blir spennende å se hvordan det slår ut. På fjellmaraton-arrangementet er det allerede stor interesse og det er allerede godt over hundre påmeldte. Vi ser en klar trend at fjelløping blir bare mer og mer populært, sier hun.