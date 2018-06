Rennebu slo tilbake

Sport

Rennebu tapte sin første kamp på veldig lenge i forrige serierunde, og det var med en viss spenning laget skulle bryne seg mot et av de andre topplagene i lørdagens kamp på Frambanen.

I en litt merkelig fotballkamp spilte Brekken minst like god fotball som hjemmelaget, spesielt før pause. Men det var hjemmelaget som scoret målene i begge omgangene i lørdagens kamp på Frambanen.

Marginer med

I stekende varme, der dommeren la inn kjærkomne vanningspauser til svette spillere, hadde Rennebu marginene på sin side, og vant kampen hele 5-0.

- Dette var en god kamp fra vår side, der vi også hadde marginene med oss. Vi slet ordentlig i første omgang, spesielt forsvarsmessig, og Brekken fikk vist at de kan å spille fotball, sier en av kampens dominerende aktører, spillende trener Håvard Hårstad Meslo.

Første omgang var jevnspilt, men der Brekken hadde de farligste sjansene. Blant annet fikk de en scoring annulert etter en marginal offsideavgjørelse. I stedet kom kampens første nettkjenning i motsatt ende av banen.

Etter et kjapt innkast, satte Håvard Hårstad Meslo på turboen, og på ren og skjer vilje forserte han ned langs høyresiden, før han dundret ballen i mål fra skrå vinkel.

- Jeg er ganske fornøyd med den scoringen, ja, sier han fornøyd.

En sterk prestasjon, og mer skulle komme. Etter en halvtimes spill, vant Aslak Nyvold ballen på midten, spilte ut til Hårstad Meslo, før han selv fant veien til bakre stolpe. Det presise innlegget ble kontant omsatt i scoring, og på tross av både stolpeskudd og redning på strek etter farlige forsøk fra gjestene, ble det hjemmelaget som kunne gå til pause med to-måls ledelse.

- Vi sliter med ballsikre motspillere og trøbler med posisjoneringen, var den korte kommentaren fra trener Olav Stavne, da lagene gjorde seg klare for de siste 45.

Pangåpning av andre omgang

Før fem minutter var spilt av andre omgang, sørget først Ole Gunnes, deretter Petter Sandhaugen, for hver sin nettkjenning etter flotte prestasjoner. Da var kampen i realiteten avgjort, og ut over i omgangen gav gjestene mer eller mindre opp håpet om å få med seg noe fra Frambanen.

Midtveis i omgangen fikk Jo Andreas Flå sitt andre gule kort, og midtstopperen, som til da hadde spilt en meget god kamp, måtte gå slukøret av banen. Han var ikke direkte imponert over dommerens vurderinger.

- Jeg er uenig i kortet. Jeg vant taklingen, gikk inn i denne med strak vrist, og viste ikke knotter i det hele tatt, sa han på tur inn i garderoben.

Utvisningen fikk ingen negative konsekvenser for hjemmelaget, snarere tvert i mot. For det siste kvarteret var Rennebu helt overlegne, og kunne fort ha scoret flere mål. Det ble imidlertid med Petter Sandhaugens andre nettkjenning ti minutter før slutt, en scoring som fastsatte sluttresultatet til bunnsolide 5-0.

- To mål med en gang etter pause, og da var kampen over. I de siste minuttene var vi faktisk ineffektive, konstaterte Håvard Hårstad Meslo da det hele var over.

Positiv fotballegende

En gang verdens beste møtende spiss, er i dag en del av trenerteamet i Brekken. Han var like blid og positiv etter nederlaget mot Rennebu.

- Jeg er med når det passer, og synes det er veldig artig. Men det blir desverre litt for liten tid til å bidra skikkelig. I Brekken er det et veldig godt samhold og en positiv stemning i laget. Et tap må vi tåle, selv om dette var en litt merkelig fotballkamp, sa Gøran Sørloth til Opdalingen etter å ha sett sine gutter sløse med sjansene, samtidig med at hjemmelaget viste hvordan effektiv fotball skal spilles.

Seieren betyr at Rennebu for en stakket stund topper tabellen i 5. divisjon av. 04. Nidelv vil imidlertid passere Rennebu hvis de vinner over Alvdal lørdag ettermiddag.