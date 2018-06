Oppdal tatt på senga av aggressive Utleira

Sport

Kampfakta 6. divisjon menn avd. 07

Oppdal Bankbane

Oppdal - Utleira 3-7 (1-4)

Mål Oppdal: Marius Røhjell (2) og Morten Fossland.

Dommer: Steinar Holten, Gauldal IL

Snaue to minutter var spilt av søndagens kamp mellom Oppdal og Utleira, da dommer Steinar Holten overså en nedriving av Torgrim Bøe Skårsmoen. I stedet for frispark til Oppdal, ble bortelaget umiddelbart etter tildelt straffe, noe som isolert sett var en korrekt avgjørelse. Avgjørelsen fikk likevel store konsekvenser. Utleira tok ledelsen, og bedre ble det ikke da Diderik C. F. Schønheyder måtte forlate banen etter en smell i hodet før ti minutter var spilt av omgangen.

Utleira økte til 2-0 etter 20 minutter, Marius Røhjell reduserte like etter, men to raske mål på tampen av omgangen, sørget for at Trondheimslaget gikk til pause med en relativt komfortabel ledelse.

Et aggressivt og tildels velspillende Utleira kjørte store deler av omgangen, og selv om Røhjells redusering midtveis i omgangen skapte en smule spenning, fikk hjemmelaget etter hvert store problemer med å demme opp. Først og fremst slet Oppdal med å håndtere innlegg fra kantene, om de nå kom etter hjørnespark, innlegg eller laaange innkast.

Symptomatisk kom 2-0 etter innlegg fra høyre, 3-1 kom etter et langt innkast, mens 4-1 målet ble headet inn etter en corner.

I likhet med første omgang, var andre omgang også knapt to minutter gammel, da Utleira gikk opp til 5-1, før de økte til 6-1 ti minutter ut i omgangen. Det siste målet, typisk nok, etter en dødball.

En ny omdiskutert situasjon oppstod, da Gunnar Skreen handset på målstreken og ble utvist. Det var nemlig en Utleiraspiller som lekte håndballspiller først, uten at kamplederen fikk det med seg.

- De burde vist raushet og fortalt dommeren hva som faktisk skjedde. Kampen er jo allerde avgjort, var omkvedet blant publikum, men i stedet ble straffesparket tatt.

Keeper Ørjan Sveen, som for øvrig fullførte kampen, selv etter to lårhøner (ei i hvert lår), fant det for godt å vise frem litt de Gea takter, for den tapre sisteskansen reddet like godt forsøket med en utsøkt benparade. Oppdal scoret i stedet to raske den andre veien, først ved Marius Røhjell, like etterpå ved Morten Fossland.

Direkte spennende ble det dog aldri, og fem minutter før slutt punterte Utleira definitivt kampen da en hurtig overgang ble avsluttet med en lekker chip over Oppdals keeper.

- Det ble litt sånn både og. Vi spiller til tider ganske bra, men vi møtte et veldig godt lag i dag, erkjente tomålsscorer Røhjell da bataljen var over.

Etter kampslutt var det tildels amper stemning blant hjemmelagets spillere. De var tydelig misfornøyd med kamplederens innsats, og det var da også en del merkelige avgjørelser vi fikk se i løpet av oppgjøret.

Konklusjonen er likevel at Oppdal til tider spilte bra, men at de denne dagen møtte en motstander som var hakket vassere. Seieren til Utleira var altså fullt fortjent. Men neste gang lagene møtes, har oppdalsspillerne store planer om å reise kjerringa.

- Vi ser vi møter et godt lag, og i perioder viser vi også at vi er et godt lag. Når vi møter dem igjen på deres hjemmebane, skal vi vise dem, sier en revansjesugen spillende trener Pål Morten Fossen.