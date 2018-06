- Ånung har lagt ned et godt treningsarbeid i vinter og i vår

Sport

Ånung vant 800 meter i Romeriksløpet forrige helg i et kontrollert løp. Tida le ble 1.56.00. Nå i helga løp han i Nittedalslekene, der det var et meget sterkt felt. Han løp inn til 4.plass pg tida 1.54.26 er en av de fem beste 800-metrene for Ånung.

- Jeg har mer å gå på, sier Ånung.

I sommer skal han ha samme jobb som i fjor, nemlig moskus-guide. Det er fin grunnlagstrening. VOF-løper Viken løp seg til finale på 800 meter i NM i Sandnes i fjor. Det var en stor overraskelse for både han og resten av friidretts-Norge. Fra å være langdistaneløper var han plutselig en solid mellomdistanseløper.

- Ånung har gjort et godt treningsarbeid i vinter og vår. Nå gjelder det bare at han får litt mer overskudd og litt mindre skolearbeid. Oppladingen til løpene de siste helgene har ikke vært optimale grunnet skoleturer, sier trener Kjell Arve Husby, som gleder seg til at Ånung kommer til Oppdal for å trene.

Skadet Noah

Juniorløper Noah Abraha har slitt med skader store deler av ettervinteren, men er nå i ferd med å bygge seg opp igjen. Lørdag løp han en 800 meter-test under BDO-lekene i Stjørdal.

-Tida 2.04.55 er beskjeden, men det er et steg i riktig retning. Om fremgangen fortsetter og skadene holdes i sjakk, vil vi snart se tider under to minutter for Noah, sier trener Husby.

Viken og Abraha løp god løp for Vollan Oppdal Friidrett i Holmenkollstafetten, der laget ble nummer 13 og er klar for eliteklassen også i 2019.