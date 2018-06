Målkalas i nabooppgjør

Sport

Oppdal G14-2 har så langt denne sesongen spilt kamper som har vært målrike. Forrige kamp mot Rennebu endte med en 16-3 seier til Rennebu og i dag skulle Oppdalslaget revansjere det tapet.

Kampen mot Rennebu fredag kveld ble intet unntak. Men det var gjestene fra Rennebu som startet kampen best.

Bortelaget brukte ikke lang tid på å score de første målene og de første tjue minuttene var det de oransje som styrte kampen og som tidvis spilte flikkflakk fotball mellom Oppdalsspillerne. De rakk å score fem mål før Oppdal våknet.

Siste halvdel av førsteomgangen var det Oppdal som var best og tre kjappe scoringer før pause og et sjette mål til rennebu, kunne lagene gå til pause på 6-3 til Rennebu.

I andre omgang var det hjemmelaget som gikk ut i hundre og rett i angrep, som resulterte i scoring og ny spenning i kampen. Oppdal fortsatte trykket mot Rennebu og fikk til slutt uttelling. På få minutter hadde Oppdal utliknet til 6-6.

Men Oppdal gav seg ikke der og Eivind Gjønnes økte til 7-6 og Oppdal hadde snudd kampen. Lukas Frengstad lobbet ballen lekkert over Rennebus keeper ikke lenge etter og gav hjemmelaget en 8-6 ledelse.

Begge lag var farlig frampå ved flere anledninger, men både gode keeperredninger, stoler og tverrligger stod i veien. Like før slutt satte Rennebu sitt syvende mål for kvelden, men det var i seneste laget. Like etterpå blåste dommeren av kampen og Oppdalsspillerne jublet av glede etter en snuoperasjon det luktet svidd av.