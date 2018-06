Råskinnet fra Rennebu tråkket til igjen

Sport

Sykkelrittet Tour de Tomtvatnet ble arrangert første gang i 2008 i forbindelse med Levanger-Avisas 160-årsjubileum. Arrangementet skulle være en gave til befolkningen i kommunen.

Forrige helg ble Trondheimsfjorden rundt, et 200 kilometer langt sykkelritt som går fra Rørvik til Åsenfjord, arrangert for 42. gang.

Per Stian Sanden Aune (Rennebu IL) viste en gryende storform under rittet, og syklet inn til en 11. plass individuelt, kun to sekunder bak vinneren Jon Andreas Klokkehaug, CK Victoria. Trønderekspressen stilte med 34 mann på startstreken, og av disse kom 15 samlet inn til mål i Åsen. Blant disse var altså Sanden Aune. Rittet var også et uttaksritt til Trondheim-Oslo, men rennbyggen ble ikke tatt ut denne gangen.

Det er ikke mange dagene siden han fikk beskjeden at han ikke var en av rytterne som ble tatt ut, og under dagens Tour de Tomtvatnet, viste rennbyggen muskler.

Han syklet inn til en 4. plass i det 47 kilometer lange løpet.

- Jeg er kjempefornøyd med egen innsats og ikke minst av Rennebu. Føler jeg gjorde alt riktig, selv om jeg måtte slippe første pulje i bakkene, forteller Sanden Aune til Opdalingen.

Han forteller at han hadde god og jevn kjøring i gruppa han lå i.

- Avslutning på løpet er forferdelig ekkelt, for vi skal gjennom en undergang der det er plass til kun en i bredden og da gjenstår det en kilometer. Tok ledelsen ut derifra og kjørte det jeg klarte og det holdt helt inn, sier han.

Også Tommy Knutsen og Tormod Eggan stilte til start og gjennomførte et knallgodt ritt. De forteller til Opdalingen at de er kjempefornøyd med sin egen innsats og at de følte at de gjorde et godt løp.

Tour de Tomtvatnet har de siste årene hatt mellom 1000-2000 deltakere og rittet er større en Sykkelenern.