Overtidsscoringer reddet Rennebu

Det så ut til å gå mot poengdeling mellom Kolstad 2 og Rennebu, som møttes til dyst i Trondheim søndag ettermiddag. Lagene ligger på hver sin ende av tabellen, men til pause så det ikke slikt ut.

Det var bortelaget som startet best og det tok ikke mange minuttene før de oransje fra Rennebu hadde satt den første ballen i nettet. Ole Gunnes ble felt og fikk straffe. Den tok han selv og satte den kontrollert i mål og 1-0 til Rennebu.

Bortelaget kjørte på og Petter Sandhaugen økte ledelsen. Hjemmelaget skapte spenning i kampen da de reduserte like etterpå, men Øystein Østerås dukket opp og satte Rennebus tredje for dagen.

Deretter startet hjemmelaget et voldsomt kjør mot Rennbu og de rakk å sette ballen i nettet to ganger før dommeren blåste av til pause. Kolstad 2 hadde snudd kampen og utliknet til 3-3.

Det så lenge ut som om lagene skulle dele poengene, men to overtidsscoringer fra Rennebu, signert av Ola Andreas Hoel og Aslak Nyvold, sørget for at Rennebu kunne ta med seg tre poeng hjem igjen.

Dagens seier gjør at Rennebu nå leder sin avdeling, med en kamp mer spilt en Nidelv, som er nærmest. Neste kamp for Rennebu er fredag neste uke. Da møter de Tolga-Vingelen borte.