Nå er EM-billetten klar

Sport

Emma Løkken ble i forrige uke tatt ut til Nordisk mesterskap i dressurridning. Nå får hun også EM-billett til franske Fontainbleau den andre uka i juli.

- Hun er tatt ut til å ri i Childen-klassen – for ryttere til og med et året de fyller 14 år. Det blir en periode med mye store konkurranser for den velridende frøkna, sier Anton Granhus, kommunikasjonsrådgiver i Norges rytterforbund.

Emma vant sin første internasjonale konkurranse, da hun debuterte internasjonalt, under et stort stevne i Kristiansand tidligere denne våren.

Hennes mor, Louise Almlund Løkken, har deltatt i EM på grand prix-nivå. Hun var nær ved å kvalifisere seg til seniorenes EM i fjor, men det blir dattera som får familiens EM-deltakelse i år.