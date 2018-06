Vant ligaen – nå gleder de seg til VM

Sport

Mandag vant Oppdal ILs G13-lag serien, med seier over Lånke på bankbanen. Etter kampen tok Opdalingen en fotballprat med to av spillerne.

- Det var en artig kamp. Jeg synes det gikk bra. Det ble en grei seier, sier Ola Sande. Emil Storli Sæther nikker samtykkende.

De hadde da slått Lånke 11-1 på bankbanen og dermed sikret seg førsteplass i 13-årslagenes 1. divisjon avdeling 2.

På 11 kamper har oppdalingene ni seire, en uavgjort, ett tap og en målforskjell på 47 flere scorede mål enn innslupne. Sterkt!

Men tilbake til unge Sande og Sæther. Selv om vårsesongen nå er over for deres del, er det fortsatt mye fotball å se fram til. Med VM like rundt hjørnet, var det et naturlig samtaleemne.

- Tyskland er mitt favorittlag i VM, jeg tror de vinner. De har gode spillere og spiller godt sammen som lag, sier Sande.

Sæther er på sin side fan av Brazil.

- Brazil har mange gode spillere, som er artige å se på. Jeg håper de vinner, sier Sæther.

Når temaet går over til enkeltspillere, er det store navn som trekkes fram.

Sæther trekker fram Mohamed Salah som sin store helt.

- For meg er det Lionel Messi som er helten. Han er en fantastisk spiller som jeg synes er et godt forbilde for alle, sier Sande.

Begge gleder seg stort til verdensmesterskapet og er tydelige på en ting:

- Det skal ses mye fotball framover!