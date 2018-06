- Vi ble snytt for straffe

Sport

Rennebus kaptein Ola Andreas Hoel synes hjemmelaget hadde bra kontroll på Leik i fredagens 5. divisjonskamp på Frambanen. Dette til tross for at Rennebu spilte 75 minutter med en mann mindre etter at høyreback Erlend Haugerud Gorseth ble utvist tidlig i 1. omgang.

Situasjonen oppsto da Leiks spiller var på vei alene gjennom, og Gorseth valgte å ta "en for laget", og ble etter det vi kunne se, korrekt sendt av banen av dommer Kjell Arne Bolkan.

- Vi hadde bra kontroll selv med en mann mindre, sa Rennebus hærfører da det hele var over.

Rennebu åpnet kampen best og produserte flere opplagte målsjanser, men det ville seg ikke i de avgjørende øyblikk.

- Hadde vi fått de scoringene, ville det blitt en helt annen kamp. Etter utvisningen ble det store rom, der vi fikk vansker med å stenge av, noe som er naturlig med en mann mindre. Men slik kampen utviklet seg, måtte vi ta noen sjanser, analyserer Hoel.

Spillende trener Håvard Hårstad Meslo jobbet som vanlig utrettelig og spilte en god kamp på Frambanen. Det var da også samme mann som kom i fokus tidlig i 2. omgang, da han tilsynelatende ble felt på tur alene gjennom.

Situasjonen lignet mye på hendelsen da Rennebu ble redusert til ti mann, men denne gangen valgte dommeren å la situasjonen passere, til stor frustrasjon for publikum og hjemmelagets spillere.

- Klar straffe til Håvard, slår den sindige kapteinen fast.

Avgjørelsen falt i det 63. minutt, og var av det merkelige slaget.

Leik ble tildelt frispark på egen banehalvdel, der "skuddet" fra langt hold landet i gresset og spratt over en forfjamset Tormod Johnson Eggan i Rennebus mål. Rennebus sisteskanse feilberegnet spretten og må nok ta denne scoringen på sin kappe, men spilte ellers en god kamp på Frambanen.

- Jeg tror ganske sikkert vi hadde vunnet med 11 mann, for vi spilte egentlig en god kamp. Men vi må sette sjansene, konkluderer Ola Andreas Hoel.

Rennebu topper fortsatt tabellen i 5. divisjon etter tapet mot Leik. Nidelv er imidlertid bare ett poeng bak, med to kamper mindre spilt.

De oransje avslutter vårsesongen neste helg borte mot Brekken.