Målkalas i Rennebu-seier

Sport

Lørdag ettermiddag var det duket for toppoppgjør i 5. divisjon, avdeling fire, da Brekken tok i mot Rennebu til vårsesongens siste kamp.

Rennebu hadde ikke vunnet siden 10. juni og ønsket å gå inn i sommerferien med en seier. Disse lagene møtte hverandre for ikke så lenge siden, og da var det Rennebu som tok en knusende 5-0 seier over Brekken.

Denne kampen var det hjemmelaget som startet best og etter et kvarter ut i første omgang, scorte hjemmelaget kampens første mål.

Men like etterpå utliknet Rennebu til 1-1 ved Aslak Nyvold og dette var starten på en forrykende omgang. Rennebu scorte to mål på rappen, signert Ole Gunnes og Aslak Nyvold. Nyerværelsen Arne Gunnes fikk æren av å sette Rennebus fjerde scoring for dagen i det 36. minutt.

Brekken reduserte til 2-4 i det 40. minutt, men like før pause fikk Rennebu straffe. Den satte Ole Gunnes sikkert til side for keeper og Rennebu kunne gå til pause på stillingen 2-5.

Etter pause fikk Brekken tildelt straffespark, men satte den høyt over mål. Hjemmelaget tente nytt håp da de reduserte til 3-5 midtveis i 2. omgang, men Rennebu var frampå like etterpå. Jørgen Hoel satte inn 3-6, før Aslak Nyvold satte inn sitt tredje mål for dagen og økte ledelsen til Rennebu til 3-7.

Brekken utliknet til 4-7 på tampen av omgangen, og startet en liten sluttspurt. Like før slutt satte hjemmelaget inn sitt femte mål, men noen flere mål ble det ikke i kampen. Dermed tok Rennebu tre viktige poeng og leder sin avdeling når de nå går inn i en velfortjent sommerferie.

Både Rennebu, Oppdal A-lag og Oppdal damelag spiller ikke kamper igjen før i august.