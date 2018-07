Imponerer i dressur-EM

Sport

Som eneste norske children-rytter i EM, uansett gren, innkasserte Emma Løkken tirsdag et godt prosentresultat på dressurbanen i Fontainebleau, Frankrike.

Children-ryttere er 14 år eller yngre.

Totalt 44 ekvipasjer stiller til start i children-klassen i dressurridning, som hadde sin første konkurranse tirsdag. Emma Løkken har tidligere i år, deriblant for et par uker siden under Nordisk i Drammen - hvor hun vant bronse, imponert med sin store ro og evne til å ikke la seg påvirke av omgivelsene. Det klarte den ferske bronsevinneren fra Nordisk også i Frankrike.

Med sin 13 år gamle danske vallak, Katholm’s Minot, sanket hun inn 68,962 prosent fra dommerpanelet, hoveddommer Jo Graham ga henne 71,154 prosent – noe som betyr at hun var 11. beste ekvipasje. Det sammenlagte resultatet fra de fem dommerne plasserer ekvipasjen fra Oppdal Hestesportsklubb på en god 21. plass så langt i mesterskapet.

Dagens vinner ble nederlandske Lara Van Nek på Fariska med 75,615 prosent, foran tyske Isabelle Dülffer på Ben Kingsley med 74,731 prosent. Finalen i denne klassen rides lørdag. Før den tid skal ungjenta fra Oppdal ut i flere konkurranser for å forsøke å kvalifisere seg dit.