Norway Cup dag 2

Sport

Totalt ti lag fra Oppdal og Rennebu deltar på årets Norway Cup, sju lag fra Oppdal og tre lag fra Rennebu. Åpningskampene for våre lokale lag er unnagjort og i dag er det flere av våre lag som allerede er klare for A-sluttspillet.

Oppdal G14 er klare for B-sluttspillet, etter at det ble tap for Stord i dag. Oppdal ledet 1-0 til pause etter scoring av Fredrik Almlid, men Stord kom tilbake og snudde kampen.

Oppdal J15 tok en sterk seier mot Odda i sin åpningskamp i går og i dag halte de i land nok en seier mot Fron. Det ble en spennende avslutning på kampen, da Oppdalslaget måtte avslutte kampen med en mindre spiller. Men jentene holdt unna og er klare for A-sluttspillet. De møter Stord IL Fotball i den siste kampen i gruppespillet.

Her er resultatene fra turneringens andre dag;

Oppdal J15/16 - Trio IL 13-0

Oppdal G15/16 - Balestrand IL 1-3

Oppdal G14 - Stord Fotball 1-2

Oppdal G18/19 - Falkeid IL (spilles klokken 18.00 ikveld)

Oppdal J15 - Fron Fotball 2010 1-0

Oppdal G16 - Vigør FK 0-4

Oppdal J14 - Haukar 0-2

Rennebu G16 - Hamna IL 0-3

Rennebu G14 - Fron Fotball 2010 (spilles i ettermiddag klokken 15.10)

Rennebu J15/16 - Halsnøy IL 0-8

Dag 1

Oppdal J15/16 - Gjerdrum 2-0

Oppdal G15/16 - Batnfjord IL 2-6

Oppdal G14 - Nesna IL fotball 1-3

Oppdal G18/19 - Søgne FK Allstars 0-9

Oppdal J15 - Odda FK 2-1

Oppdal G16 - Raufoss Fotball 2 2-1

Oppdal J14 - Fossum IF 1-4

Rennebu G16 - Hamna IL 0-3

Rennebu G14 - Ski IL fotball 1-8

Rennebu J15/16 - Skeid 2-0