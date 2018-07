Sesongåpner i Kina

Sport

Oppdalslaget Minera Skifer sesongåpner i Suzhou, Kina i midten av september, når den nye verdensserien World Cup of Curling starter.

Kinesiske sponsorer har gått inn med midler frem mot OL i Beijing for å øke nivået på sporten i sitt eget land. Det blir en nasjonskamp på fire turneringer, mellom åtte land. der de seks høyest rangerte landene i verden kan sende sitt beste lag, I tillegg skal Kina få en plass og vertsnasjonene for serien en plass, opplyser lagets kaptein, skip Steffen Walstad.

- Vi vet veldig lite om det enda. Annet en at Norge har fått en plass, og at vi får representere Norge i den første runden, sier han.

Minera Skifer har vært Norges beste curlinglag de siste årene. Som regjerende norgesmestre, med de tre siste NM-titlene, har de også representert Norge i de to siste verdensmesterskapene. I fjor, falt de kort for OL-plassen i kamp mot treningskameratene i lag Ulsrud. I år setter de inn en ny offensiv, og setter målene høyere enn noen gang.



- Sesongstarten er allerede i gang, med oppkjøring på barmark, før vi starter igjen på is i midten av august, sier Walstad.

Walstad sier at curling har blitt profesjonalisert av toppnasjonene de siste 10-15 årene, men Norge har vist seg som det beste amatørlaget i feltet både i siste OL og siste VM.

- De andre vi kommer til å møte i dette sirkuset har sannsynligvis curling som jobben sin. Men det gjør det bare enda mer gøy å vinne, sier Walstad som forteller at alle på laget har jobb eller fulltidsstudier ved siden av satsningen.



Toppnasjonene Sverige, Canada, Skottland, Korea og Sveits har alle lønnede utøvere med store støtteapparater. Hverdagene deres består stort sett av trening.

- World Cup of Curling, og den eksisterende Grand Slam Serien i Canada, kan åpne en del dører. Forhåpentligvis kan vi trappe ned på jobbene våre og satse mer profesjonelt vi også om noen år. Men foreløpig må vi bare jobbe litt hardere for å fortjene den posisjonen.

I tillegg til oppdalslaget Minera skifer er også lag Ulsrud aktive, slik at Norge har to lag som kjemper i verdenstoppen. Ulsrud og hans mannskap var etter OL i tenkeboksen på om de skulle legge kosten på hylla, men har nå bestemt seg for å satse noen år til.

- Det tenker jeg er bare positivt, sier Walstad om konkurrentenes videre satsning.

- Skal vi ha en sjanse internasjonalt, er det fint å ha noen her hjemme å knive med også. Vi har lært mye av å spille mot Ulsrud gjennom årene, og duellen de siste årene har gitt oss mye energi og motivasjon.



Hvem av lagene som får representere Norge i EM i Tallinn, gjenstår å se. Et poengsystem basert på prestasjonene i høst vil avgjøre det. Foreløpig leder Team Minera Skifer, etter at de vant NM-finalen mot Lag Ulsrud i mars.