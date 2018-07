- Tror jeg har flest starter

Sport

Søndag ble Oppdalstreffet avsluttet. En av dem som har stått på hver dag, er Fredrikke Bøe. Hun har solgt lodd i ti dager i strekk, men har også spilt bowling selv, innimellom øktene ved loddbordet.

- Jeg tror jeg er den som har flest starter, med mine 19. Jeg kom til første steget i finalen og ble nummer 12, så det er jeg godt fornøyd med, som pensjonist mot disse ungjentene, sier Bøe.

Utfordrende

Hun sier at det er ganske utfordrende å spille i Oppdalstreffet, fordi det er så mye olje på banen.

- Det er godt nivå, samtidig som det er mer olje på banen. Jeg er ikke dreven på at det er så glatt, så det er mer krevende enn det var i fjor.

Hun bruker omtrent hele året på å samle premier til loddsalget i forbindelse med bowlingturneringen. Under selve turneringen går det i ett. Med tolvtimersdager i støyen i bowlinghallen, blir det ganske slitsomme dager.

- Jeg blir ganske sliten av å være i hallen hele dagen ja. Men det er artig å være med, og folk er så flinke til å støtte klubben.

Bøe sier at hun spiller en del bowling, og at hun bruker å være med på EM for veteraner. I Wien i år gikk det ikke så bra, men senest i fjor ble det medalje.

- Da tok jeg EM-sølv i dobbel. Det var morsomt.

Deltakere fra hele landet

Oppdalstreffet er, ifølge Vidar Rise, Norges største sommerarrangement i bowling. I år har 102 deltakere stått for rundt 2100 serier i løpet av ti dager.

- Det er stort, og det største bowlingarrangementet sommerstid i Norge. Det er deltakere fra Haugesund, Sandefjord og Tromsø. Og vi har vel hatt fem landslagsspillere innom, sier Rise.

Oppdalstreffet arrangeres årlig, og for mange er dette starten på sesongen. Her blir det så mye trening som man orker, for det spesielle med turneringen er at man kan forbedre resultatene dersom man er misfornøyd.

- Alle må spille tre bolker med tre serier, altså ni serier totalt. Dersom noen er misfornøyd med en bolk er det mulig å kjøpe en ny bolk for å forbedre resultatet, og det er ubegrenset med gjenstarter.

Mye premiepenger

Totalt omsetter arrangementet for rundt 200 000 kroner. Over halvparten av dette betales tilbake til spillerne i form av premiepenger. Vinneren i herreklassen får med seg 14 000 kroner i premiepenger. Vinneren i dameklassen, som er én tredjedel så stor, får med seg 6000 kroner. I tillegg premieres alle 16 herrer og åtte damer som er med fra trinn to i finalespillet. Hver dag premieres også beste bolk, altså tre serier, med 1000 kroner.

- Vi har valgt å ligge høyt i premier for å få hit de store spillerne. Men vi har etter hver også fått et veldig godt renommé, som kanskje er større enn premiepengene, sier Rise.

Det er startpengene som står for hovedinntekten, men det lokale næringslivet har også omfavnet arrangementet.

- Det er næringslivet som bidrar slik at vi har mulighet til å betale ut "dagens tusing", premien for beste bolk hver dag. Jeg må få benytte anledningen til å skryte av de, de har høstet stor entusiasme, sier Rise.

Det var ingen oppdalinger som hevdet seg helt i toppen i sluttspillet. Eivind Vermøy kom lengst, men måtte se seg slått ut i kvartfinalen.

Torill Tvedt fra Trondhjem BK vant dameklassen og Mads Sandbækken fra Red Crown Bk vant herreklassen.