Her er skytterne som skal forsvare ungdommens ære under samlagsskytinga i Stjørdal

Sport

Uttakskomiteen i Gauldal skyttersamlag har tatt ut skytterne til samlagsskytingen for ungdom under Landsskytterstevnet (LS) 2018.

- Det er en ære, og det skal være stor stas å bli tatt ut til samlagsskytingen. Dette er kanskje den mest spennende konkurranseformen på LS, sier Trond Jære i Gauldal skyttersamlag.

Samlagsskytingen for ungdom starter mandag ettermiddag klokken 17.30, og laget består av fire skyttere, to fra juniorklassen og to fra eldre rekrutt.

Det er verdt å merke seg at de fire skytterne er broderlig fordelt mellom skyttere som til daglig representerer Rennebu skytterlag og Opdal og Midtbygden skytterlag.

Disse er tatt ut:

1. Maren Flå Sundset, ER, Rennebu skytterlag

2. Peder Eidem, ER, Opdal og Midtbygden skytterlag

3. Erik Stølen, J, Opdal og Midtbygden skytterlag

4. Iver Skamfer Bjerkås, J, Rennebu skytterlag

Reserver:

1. Stine Tilset, ER, Opdal og Midtbygden skytterlag

2. Siri Anshushaug Bouma, J, Soknedal skytterlag

- Samlagsskyting skaper god lagånd og er noe helt spesielt. Det er bare å glede seg til mandag, sier Trond Jære.