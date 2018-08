Skjøt fullt hus i finalen

Sport

Bjørn Trøite, som representerer Rennebu skytterlag, gjennomførte en meget sterk finaleomgang, da han presterte å skyte fullt hus med 100 poeng i sin banefinale tirsdag formiddag.

Med totalt 344 poeng holdt det til en meget sterk 4. plass, sammenlagt, og det var en meget fornøyd veteran som smilte bredt etter skytingen.

- Bjørn syntes det var spesielt moro å klare dette i Stjørdal, som jo er hans barndomskommune, forteller Trond Jære fra Landsskytterstevnet.

Trøite har for øvrig travle dager, for entusiasten er selvsagt også med som frivillig under Landsskytterstevnet på Stjørdal.

- Lagkompisen fra Rennebu skytterlag, Ole Steigedal, lå på skive 1 under finaleskytingen, men lyktes ikke helt. Steigedal fikk for mange niere til å forsvare lederposisjonen, forteller Jære til Opdalingen.