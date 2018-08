Tok knallsterk borteseier etter vanvittig soloraid

Sport

Rennebu fortsetter å imponere i femtedivisjon. Lørdag møtte de Tynset 2 til kamp på Nytrømoen – en av sesongens tøffeste bortekamper på papiret.

- Vi møtte et bra fotball-lag og det merket vi. Vi startet kampen best og kom til flere målsjanser de første 20 minuttene, uten å få uttelling. Så begynte Tynset å komme mer og mer inn i kampen, sier trener Håvard Hårstad Meslo og fortsetter:

- Fra starten av andre omgang, hadde Tynset tatt over initiativet i kampen. De kjørte på, men uten å skape de helt store sjansene.

Etter 77 minutter mottok Arne Gunnes ballen og tok den med seg ned til dørlinja og slo knallhardt inn foran mål. Slike innlegg er vanskelige å forsvare seg mot. Det fikk en Tynset-forsvarer smertelig erfare, da ballen traff ham og suste inn i eget nett. 0-1!

- Det andre målet var helt vanvittig, sier Hårstad Meslo og forteller:

- Tynset har corner, så får vi has på den. Markus Nyberg tar ballen og spiller til Aslak Nyvold midt på egen halvdel. Da løper likegodt Aslak en og en halv banehalvdel og passerer x antall tynsetspillere på veien og scorer vårt andre for dagen. En vanvittig prestasjon. Da var det mange glade rennbygg og en glad oppdaling ute på banen der. Da skjønte vi at det kom til å gå veien.

Rennebutreneren skryter også av Ole Andreas Hoel, som febersyk satt på benken fram til 75 minutter var spilt.

- Det ble to mål etter at Ole Andreas kom inn. Han er så god at han trenger ikke å være 100 prosent for å hjelpe laget, sier Hårstad Meslo.

Han beskriver trepoengeren som en sliteseier.

- Det ble absolutt en sliteseier og en kamp det smakte veldig godt å vinne. Det er en god egenskap å vinne slike kamper. Og så beviser jo dette hvor mye mål preger kamper, også. Vi hadde flere muligheter til å ta ledelsen og dermed få kampen inn i vårt spor de første 20 minuttene, men når det ikke lykkes, så fikk Tynset i stedet kampen inn i deres spor. De føler nok at vi vant ganske så ufortjent, totalt sett, selv om vi nok vant sjansestatistikken.

- Og den knallharde kampen om førsteplassen i avdelingen fortsetter?

- Vi må bare konsentrere oss om oss selv og prøve å vinne hver eneste kamp, så blir det spennende å se hvordan det går med Nidelv. De har det i deres hule hånd, akkurat nå. Det kan selvsagt glippe, og jeg håper de kjenner litt på presset, men de ser bunnsolide ut.

Nidelv har tre kamper mindre spilt enn Rennebu og ligger sju poeng bak oransjetrøyene. Nidelv har vunnet samtlige kamper, med unntak av to tap som begge kom mot nettopp Rennebu.

Nidelv vant fredag overbevisende 9-0 hjemme mot Leik.