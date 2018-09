Hjemmeseier og løyperekord: - Var bekymret da jeg fikk krampe

Sport

Oppdalingen Ånung Viken var suveren i årets Oppdal fjellmaraton. Han løp i mål på tiden 4.01.15 på den 42 kilometer lange løypa, og var 3,28 minutter foran danske Magnus Højen i mål.

- Jeg kjente krampetendenser allerede etter Remmasætra, så det ble en utfordring. Etter Dynafitbakken måtte jeg gå et par kilometer, da fikk jeg skikkelig krampe, sier han.

Det ble en bekymring for oppdalsløperen, som brukte tiden på å få i seg væske og næring.

- Jeg var litt bekymret for at jeg skulle bli tatt igjen da, ja. Jeg måtte justere tempoet og holde meg kald og rolig. Hadde jeg fortsatt å pushe, så hadde jeg gått på en skikkelig smell. Men det kom seg da jeg begynte nedstigningen, og da kjente jeg at jeg fikk bra flyt, sier han.

Viken ledet på det meste med over sju minutter, i en løpe som gikk over 2200 høydemeter, i et terreng og en løype som var det beste vinneren har løpt i.

- Det var helt fantastisk, den fineste løypa jeg har løpt konkurranse i, det er ingen tvil om det. Det var helt magisk, sier han.

Margrete Vognild Blokhus, daglig leder i Enern, var imponert over prestasjonen til Viken.

- Det var tyngre forhold i år enn tidligere, med våtere forhold i traseén. Det er en utrolig bragd av Ånung. Det er utrolig artig, sier hun.