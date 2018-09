Tatt ut på kretslag

Sport

Friidretten samler sine beste 13- og 14-åringer på Lerøy-lekene i friidrett. De to 14-årige jentene fra Vollan Oppdal Friidrett får det travelt. Sigrid skal delta i spyd, lengde og kappgang 1000 meter. På kappgang er hun helt i toppen tidsmessig på landsbasis. På et stevne i Trondheim tirsdag satte hun personlig rekord med over 26 meter.

Malin Rånes debuterer på kretslaget og hun er tatt ut på fem øvelser; 60m, 200m, lengde, kule og diskos. Det er første året Malin satser på friidrett og hun viser både framgang og allsidighet.

Blå bane

Kretskampen går i Måndalen ved Åndalsnes i Romsdalen. Lagene kommer fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Tidligere år har stevnet gått i Stjørdal, som nok er mer sentralt kommunikasjonsmessig. Men det er spennende å se nye steder også.

De fleste forbinder moderne løpebaner med real rødfarge, men banen i Måndalen har blått dekke. Kretskampen går lørdag og søndag kommende helg. Som avslutning begge dager er det stafett og trenerne i VOF er ikke forundret over om det kan ble en etappe eller to der også.