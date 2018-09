Sentral da Norge møtte Sverige

Sport

Emilie Marie Joramo fra Rennebu fortsetter å imponere i den norske landslagsdrakten. Da Norge J16 møtte Sverige fredag, scorte rennbyggen et av Norges mål mot naboene i øst. Kampen endte 3-3.

- Vi tok ledelsen tidlig. Det var et signaturmål som vi er glade for at vi scoret. Sverige utliknet, men vi scoret to mål til og ledet 3-1 til pause. Det var en veldig bra omgang av oss der vi var gode med ball og produserte bra med sjanser. Vi ser konturene av mye som er spennende, sier landslagstrener Børje Sørensen til fotball.no.

Malene Oland Haugen, Emilie Marie Joramo og Madelen Koldal Holme scoret Norges mål. På søndag møtes lagene igjen.

Rennbygg til topps i storturnering Emilie Marie Joramo og hennes lagvenninner gjorde som Rosenborg og slo islandske Valur.

Banens beste da Norge møtte Tyskland i landskamp Emilie Marie Joramo betegnes som en spiller som har det meste; blikk, finesser, touch og plasseringer i tillegg til stor løpsstyrke.

I gruppespillet i Åpent nordisk mesterskap for J16 i juli, fant supertalentet Emilie Marie Joramo fra Innset i Rennebu nettmaskene for aller første gang i landslagsdrakta. Laget ble nummer tre i gruppespillet og møtte Tyskland i kamp om 5. plassen. Selv om Norge tapte 1-0, ble rennbyggen kåret til banens beste og mottok verdivimpelen som bevis

Scoret sitt første landslagsmål Emilie Marie Joramo og det norske J16 landslaget deltar i åpent nordisk mesterskap.