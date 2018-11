Feiring av en imponerende sesong

Sport

Rennebu G14 har hatt en forrykende fotballsesong. Årets høydepunkt var Norway Cup, hvor laget deltok for første gang. Der gikk de helt til semifinalen i B-sluttspillet. En fantastisk sesong ble markert på samfunnshuset på Innset torsdag kveld, hvor Kroken bakeri hadde disket opp med pizza og tacobuffet til spillere, trenere og foreldre.

I tillegg til å gjøre det bra på Ekebergsletta, vant de Aktiv Cup i mars og de presterte bra på Hessacup i Ålesund i sommer. I tillegg ble 9-er laget seriemester i høstsesongen.

I vårsesongen spilte de med et 11-er lag og et 7-er lag. På høsten var det et 11-er lag og et 9-er lag. Totalt gjennom hele sesongen har lagene tilsammen scoret 162 mål og sluppet inn 98. Det gir en plussforskjell på 64.

Det har vært stor målteft gjennom hele sesongen. 7-er laget scorte 77 mål på seks kamper. På 9-er laget på høsten ble det scoret 33 mål.

Trener Vemund Angell forteller at det var i sommer at de fikk en glup ide om at de som blir G14-spillere kommende år skulle spille 9-er. Det var mest for å bli kjent med offside-situasjoner og å få spille på større bane, slik at de er bedre skolert til neste års sesong.

- Det gikk over all forventning og vi ble seriemester, sier treneren.

Til neste år er det Vemund Angell og Ola Halland som blir med 04-modellene opp til Rennebu G16. Svenn Ove Vaagen blir med 2005-modellene på G14.

- Jeg tror guttene kommer til å takle overgangen fra G14 til G16 veldig bra. Det er ikke så veldig store forskjeller der. Det er en større omveltning å gå fra G12 til G14, sier han.

Oppkjøringen til neste års sesong er allerede godt i gang. Fram til nå har de kjørt to treninger ute og fra neste uke skal de trene en dag på Storås.

Laget har allerede planer om å være med på Norway Cup også neste år. I tillegg planlegger de å delta på Malvikcup i januar og Aktiv cup på Tynset i mars. De snakker også om å prøve seg i OBOS-cup. Der vil det isåfall bli spilt tre-fire kamper før sesongstart, før det blir sluttspill til høsten.

- Neste års sesong kommer til å bli veldig bra og vi gleder oss allerede til å sette ordentlig i gang, sier Angell.