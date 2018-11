Lekte seg med motstanderne

Sport

Tjue dager etter KM-kampen i Abrahallen, er Rennebu igjen i gang med seriespill, denne gang i futsal. Laget er for første gang påmeldt i seriespill, og vil gjennom vinteren spille i 2. divisjon, der de vil møte lag fra Trondheimsområdet.

Trener Håvard Hårstad Meslo har tidligere uttalt til Opdalingen at han ikke er spesielt redd for slitasje og at spillerne skal pådra seg skader, før laget skal i gang med neste års spill i 4. divisjon.

– Nei, dette er først og fremst god trening. Og så er det jo veldig moro, sier han.

Rennebu har hevdet seg godt også i innendørsfotball de siste årene. Etter å ha deltatt i mange år uten helt å klare å gå helt til topps, vant de den tradisjonsrike Gauldalscupen i 2017, en prestasjon de gjentok i februar i år.

Rennebus første kamper i futsal 2. divisjon ble spilt denne helgen, der motstanderne var Astor, Byneset 2 og Tiller. Rennebu kunne ikke fått en bedre start på futsal-sesongen. De startet med å vinne hele 17-0 (!) mot Astor. Deretter slo de Byneset 2 7-3 og Tiller 5-2.

Om to uker er det duket for futsalfest i Rennebu. I alt åtte kamper avvikles i Rennebuhallen i løpet av dagen, der vertskapet skal opp mot Utleira 3 og Tiller 2.

I futsal 2. divisjon menn sesongen 2018/2019 stiller disse lagene: Astor, Byneset, Byneset 2, Rennebu, Tiller, Tiller 2, Tiller 3 og Utleira 3.