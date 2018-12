Suksess med skibyttedag

Sport

Oppdal Alpin ønsker å legge til rette for kjøp og salg av brukt utstyr. I mange år har alpingruppa arrangert skibyttedag og i dag gikk årets skibyttedag av stabelen.

- År etter år kommer folk og ønsker å selge det som barna har vokst ut av, for samtidig å kjøpe annen størrelse. Andre ønsker å utvide aktiviteten til flere skigrener. Det er flott om folk kan få mest mulig igjen for pengene sine i hverdagen, sier Birger Lie i Oppdal Alpin.

- Vi ser at brukt utstyr holder høy kvalitet selv om det bytter eier, også om det skjer flere ganger. Lurer publikum på hva som passer stiller alpingruppa med flere som gir kyndig veiledning på byttedagen, sier han.

Allerede før dørene åpnet klokka ti i dag, var det lang kø utenfor idrettshallen. Det er god bredde i utstyret, hvor det finnes muligheter innenfor alpint, topptur, løssnø, skøyter og langrenn. I tillegg finnes vinterklær og annet relevant utstyr til idretten.

- En mindre andel av omsetningen tilfaller Oppdal Alpin som fullt og helt går til å legge til rette for at flest mulig som har lyst kan kjøre på ski. Vår erfaring er at brukt utstyr gir ny skiglede, sier Lie.

Dagstur fra Ålvundeid

Sigmund Aandstad og sønnene Erlend Magerøy Aandstad (11) og Sondre Magerøy Aandstad (9) hadde tatt turen fra Ålvundeid for å få med seg årets skibyttedag i Oppdal.

- Hovedgrunnen til at vi er her er for å få tak i skiutstyr til barna. Det er viktig med slike byttedager, for med tre barn, går det med en del penger om man skal kjøpe nytt utstyr hvert år, sier Sigmund.

Erlend og Sondre forteller at de er veldig glade i vinteren og at de er med på både alpint og langrenn når vintersesongen starter.

Aandstad forteller at de prøver å få med seg byttedagen hvert år.

- Så langt i dag har vi fått tak i nye slalåmsko og hjelm, så skal vi se videre om vi kommer over mere gull, sier han.

- En kjempedag

Tesfai Limma og sønnen Michael Mokkonin (4) deltok for første gang på skibyttedagen.

- Vi er her for å kjøpe billig skiutstyr til Michael, slik at han har utstyret på plass til han skal begynne å gå på ski, sier Limma.

Han sier at det er billigere å få kjøpt skiutstyret på skibyttedagen enn i butikker.

- Det hjelper oss veldig mye. Selv om utstyret er brukt, så kan det være så godt som nytt, sier han.

De har bodd i Oppdal i noen år nå og han forteller at de alle liker å gå på ski.

- Nå venter vi bare på at snøen skal komme, sier han.