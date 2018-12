Mirja og Håkon årets spillere i Oppdalsfotballen

Sport

For sjette år på rad arrangerte Oppdal IL - Fotball, årsavslutning med fotballgalla i kulturhuset. Klubben har lag på alle alderstrinn, og er også en såkalt kvalitetsklubb.

Oppdal IL Fotball er den største idretten i Oppdal og er en foregangsklubb innen jentefotballen. Klubben er også en viktig arena for integrering, og arrangerer en rekke forskjellige cuper og turneringer, inklusive Rosenborgs fotballskole.

Samtlige lag i aldersgruppen 13 - 19 år ble i tur og orden kalt frem på scena, der lagene ble presentert, før det for hvert enkelt lag ble kåret henholdsvis trenernes og spillernes spiller.

Til slutt ble det klart for klubbkåringer, der sportslig utvalg i fotballgruppa, med hjelp av innspill fra trenere, kåret årets spiller jente, årets spiller gutt, årets lag og årets trener.

Om Årets spiller, jente heter det begrunnelsen; hun er sentral på to lag, har gode holdninger både på og utenfor banen, er en ung spiller som har tatt steget og også blitt en viktig spiller på damelaget, hun har meget gode taktiske og tekniske ferdigheter og hun er en lagspiller som gjør medspillerne gode. Årets spiller, jente, er Mirja Renander.

Også blant guttene er årets spiller sentral på to lag. Han viser stor treningsiver og vilje til å utvikle seg, viser gode holdninger, svært godt utviklede og modne fotballferdigheter etter alderen, og han er en ledertype, både på klubblagene og kretslaget. Årets spiller, gutt, er Håkon Røsten.

Gutter 13 ble kåret til årets lag, mens Paul Arne Nøstberg og Mattias Bransfjell ble kåret til årets trenere i Oppdalsfotballen.

Fotballgruppa i Oppdal IL er ei stor gruppe, som består av 430 registrerte spillere.

- Verdt å merke seg er at over halvparten av disse er jenter, noe jeg synes fortjener en ekstra applaus, sier styreleder i Oppdal IL - Fotball, Inge Lauritzen.

Unge og litt eldre spillere ikledd den grønne Oppdalsdrakta, spilte over 400 hjemme og bortekamper i løpet av sesongen 2018, cup og turneringer ikke inklusive. Det fordrer et stort apparat for å holde hjulene i gang, og Lauritzen oppfordrer da også flere til å melde seg til tjeneste.

Klubben har nemlig store kapasitetsutfordringer for avvikling av kamper både uten- og innendørs.

- Det skjer så mye bra. Trenerne tar kurs, og det er masse spillere som legger ned mye tid i fotballen. Det er noen få som gjør ganske mye, så vi vil innmari gjerne ha med flere. Klarer vi å fordele oppgavene på enda flere, er det også med på å gjøre jobben enda bedre. Jeg synes spillere, trenere, lagledere og de andre som legger ned en stor innsats, fortjener at det backes opp enda mer på alle områder, sier han.

SpareBank SMN1 er klubbens hovedsponsor, og Birger Lie tok ordet under gallaen.

- Banken er stolt over å være samarbeidspartner for oppdalsfotballen, og jeg vil gjerne skryte av den innsatsen som legges ned, sa han og overrakte en sjekk på hele 100.000 kroner til Lauritzen.

"Å spille fotball er enkelt, men å spille enkel fotball er vanskelig". Johan Cruyff