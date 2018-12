Superfinalen avgjort etter drøye seks minutter

Sport

Superfinalen i sjakk mellom skolemester Sondre Kvam og utfordrer Ola Øie, ble avgjort etter drøye seks minutter. Det skal vi komme tilbake til, for før rivalene vekslet håndtrykk og satte i gang spillet, fikk avisa aller nådigs en kort audiens med utfordreren;

Har du egentlig peiling på hvordan dette spillet spilles, altså, vet du hva du nå har gitt deg i kast med, Øie?

- Jeg vet hvordan brikkene kan flyttes, og jeg kjenner litt til trekkene. Men jeg tror faktisk jeg vil bli grusa, så jeg holder meg til klisjeen; det viktigste er å delta, sier han, uvanlig defensivt til ham å være.

Øie forteller at det hender at han spiller mot svoger'n, og da helst i forbindelse med jula.

- Det blir ikke så ofte, så jeg går inn i denne kampen med forholdsvis lav selvtillit, sier han, før overdommer Rune Skjolden ber kamphanene ta plass.

Skolemester Kvam forteller at det er en stund siden han tapte et parti sjakk.

- I hvert fall her på skolen, sier han, og forklarer ordføreren reglene for bruken av klokka.

Ola Øie trakk sorte brikker, og det var derfor unge Kvam som hadde åpningstrekket. Så vidt vi kunne se, valgte Kvam en såkalt spansk åpning, og rivalene gikk begge offensivt til verks. Pila(!) svingte da også fra side til side, og det var en stund uvisst hvordan det hele ville ende.

For å gjøre en kort historie enda kortere, gikk det etter det vi fikk med oss, drøye seks minutter, før det nokså overraskende var Øie som satte motstanderen sjakk matt.

- Flaks!, hevder mesteren, tar Kvam i hånda, og roser motstanderen.

- Sondre var dyktig og forsøkte å lure meg. Jeg innrømmer at hjertet slo ekstra hardt før kampen, men dette var kjempeartig, sier han.

Magnus Carlsen tjente anslagsvis 5,4 millioner kroner på VM-seieren over Caruana, og var sikkert fornøyd med det. Ola Øie så også ut til å sette stor pris på premien etter seieren over Kvam, da han mottok sjokoladenissen av Rune Skjolden.

Etter kampen innrømte han at forberedelsene til kampen kanskje var litt mer omfattende enn det han tidligere gav uttrykk for. Ren taktikk for å dempe forventningene, vil vi anta.

- Jeg har studert og forberedt meg, spesielt når det gjelder åpningstrekkene, sier han.

- Ordføreren var smart, og jeg kom skikkelig på defensiven mot slutten. Nå blir det revansje neste år, sier Sondre Kvam etter nederlaget mot vår øverste folkevalgte.

En utfordring Øie selvsagt tok imot på strak arm.