Sport

Elias Ishoel gikk natt til søndag helt til topps i Amsoil Snocross National.

Konkurransen gikk i Snow King Mountain i Jakcson Hole, Wyoming, USA.

Søndag morgen skriver oppdalingen på Facebook:

"Everything worked out perfectly today, as 1st qualifier and 1st in the final!

Thanks to my team for the awesome job they do!

And lastly, happy birthday to my mom"!

Gratulerer til Elias, og selvsagt gratulerer vi også mamma med bursdagen.