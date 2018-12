Jo Sondre Aas med ny klubb på nest øverste nivå

Sport

Rennbyggen Jo Sondre Aas (29) er ferdig i Levanger, laget han rykket ned til andredivisjon med denne sesongen. Han har nå signert en avtale med Nest-Sotra.

Aas har vært kaptein på et levangerlag i motvind, men uttalte til Opdalingen mot slutten av sesongen at han ikke følte seg ferdig på toppnivå. Derfor lå det i kortene at han ikke ville være med Levanger ned i 2. divisjon.

Aas er tiltenkt en rolle der han får ekstra ansvar, skriver adressa.no.

– Vi har et ungt trenerapparat. Selv om vi er fornøyd med treneren vår, er Steffen (Landro, journ.anm.) åpen for å bruke kompetansen rundt seg, forteller sportssjef Arve Haukeland til avisa, og legger til at han mener Aas er en av Obos-ligaens beste spillere.

Den muligheten til å lære litt mer hvordan det er å ha en rolle utenfor banen av Nest-trener Steffen Landro, er noe av det som fikk Aas til å velge sotrastrilene. Han forteller at han på sikt kan tenke seg å bli trener.

– Jeg synes det er spennende. Jeg er unge ennå, så jeg er heldig som får fortsette på høyt nivå og samtidig komme ned til ham og lære litt, sier 29-åringen fra Rennebu.

Aas gikk til Rosenborg som juniorspiller, og fikk sin debut for a-laget i en cupkamp mot Skeid i 2007. Samme år var han på treningsopphold i Real Madrid, uten at det førte til kontrakt. Siden den gang har han vært i Moss, Ranheim, Sandefjord og sist i Levanger. Han har 16 landskamper for Norge U18.